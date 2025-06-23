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Саратовские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду

Спорт
Саратовские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по прыжкам в воду



В Екатеринбурге завершился чемпионат России по прыжкам в воду, собравший более 200 участников из 16 регионов страны. Саратовские спортсмены показали высокие результаты и завоевали три медали.

Особенно ярко выступил Аркадий Айдаров, воспитанник областного центра спортивной подготовки. В паре с Кристиной Ильиных из Свердловской области он занял третье место в миксте с трамплина, набрав 270,39 баллов. Подготовкой спортсмена занималась тренер-преподаватель Татьяна Коробко.

Кроме того, серебряную медаль в соревнованиях завоевал Роман Ларин, а Аркадий Айдаров добавил в копилку команды еще одну бронзу.

Поздравляем наших спортсменов и тренеров с успешным выступлением и желаем новых побед на спортивных аренах!