Губернатор Роман Бусаргин отметил вклад ФосАгро в развитие бесплатного детского спорта

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Заключённое в 20-й раз Соглашение предусматривает развитие балаковского подразделения ФосАгро - на эти цели компания направит более 12 млрд рублей. Ещё 557 млн химики выделят на социальную поддержку работников предприятия, модернизацию санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». А общие налоговые платежи компании в консолидированный бюджет Саратовской области в 2025 году составят не менее 2 млрд рублей.Поддержка детского и профессионального спорта, укрепление материально-технической базы медицинских организаций Балаковского района, образовательные программы, возрождение духовных ценностей, благоустройство – всё это традиционные направления социальной деятельности ФосАгро, закреплённые в подписанном Соглашении. На их реализацию в текущем году компания выделит еще около 600 млн рублей.- Показателен ключевой социальный проект ФосАгро «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Он объединяет тысячи детей, у которых есть возможность заниматься различными видами спорта, участвовать в фестивалях, творческих конкурсах, развиваться по различным направлениям. Такая же возможность есть и у жителей сёл Балаковского района Саратовской области, - подчеркнул, имея в виду подпроект «ДРОЗД-село», который ФосАгро реализует с 2016 года.Сегодня он объединяет около 700 сельских детей из 15 населённых пунктов Балаковского района. Для них ремонтируются спортивные залы, закупается форма, тренажёры. А в селе Быков Отрог пять лет назад открылся обновлённый Центр греко-римской борьбы. Сегодня здесь занимаются 50 детей, а летом проводятся тренировочные сборы с участием юных спортсменов из соседних сёл и г. Балаково.В 2023 году благодаря ФосАгро в Центре появился уличный спортивный комплекс с тренажёрами, площадкой для игровых видов спорта. В его открытии принял участие герой России, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.А на днях было принято решение о расширении местной спортивной базы. ФосАгро выделит средства на перепланировку существующего здания в административно-бытовой корпус и возведение пристройки из лёгких металлических конструкций. В ней разместится зал для единоборств размером 33х15 метров с современным покрытием, полноразмерными коврами для греко-римской борьбы, силовыми и кардио-тренажёрами, мебелью. Новое здание будет соединено с ныне существующим тёплой переходной галереей.- Этот проект станет уникальным не только для города Балаково, но и, пожалуй, для всей Саратовской области. Да и в России таких примеров немного, - отметила. – Новый зал будет обеспечен всем необходимым для занятий различными видами борьбы. Особенно ценно то, что проект ориентирован именно на сельских жителей, которым не хватает возможностей для культурного досуга, занятий спортом. И я благодарю компанию «ФосАгро» за то, что она в рамках своего проекта ДРОЗД помогает приобщать к здоровому образу жизни юных сельчан и их родителей.Балаково стал одним из первых участников проекта ДРОЗД. Он был запущен здесь в 2003 году. Сегодня почти 2000 городских мальчишек и девчонок бесплатно занимаются различными видами борьбы, боксом, художественной гимнастикой, лёгкой атлетикой, плаванием… В 2018 году на базе подшефной средней школы №25 был открыт Центр ДРОЗД, а в прошлом году на территории школы на условиях софинансирования с Правительством Саратовской области началось строительство стадиона с футбольным полем, площадками для игровых видов спорта, занятий лёгкой атлетикой и сдачи норм ГТО. Он будет доступен не только школьникам и воспитанникам ДРОЗДа, но и всем жителям этого города.ФосАгро никогда не делила людей по принципу «свой-чужой», а всегда стремилась улучшить жизнь не только своих сотрудников, но и всех жителей Балакова и Саратовской области. Особенно детей.- Когда в самом начале 2000-х инициаторы создания ДРОЗДа, мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо, заслуженный тренер России Андрей Григорьевич Гурьев и Президент Самбо-70 Ренат Алексеевич Лайшев начинали этот путь, никто не думал, что проект приобретёт всероссийский масштаб. Перед ДРОЗДом стояла одна задача – оградить детей в промышленных городах от улицы, от криминала, от тех самых вредных привычек. Через спорт, учёбу и духовное воспитание сформировать внутренний стержень и систему ценностей, которые не дадут свернуть с истинного пути. А родителям – дать уверенность в том, что их дети в безопасности от негативного влияния улицы, сберечь их нервное здоровье и дать возможность спокойно трудиться, - рассказалв своём выступлении на панельной сессии ПМЭФ-2025 «Социальная архитектура: практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач регионов», которая прошла при поддержке Российской ассоциации по связям (РАСО). Эксперты, участвующие в диалоге, отметили опыт ФосАгро в реализации ДРОЗДа в регионах присутствия в числе наиболее прогрессивных практик социальной архитектуры.В ДРОЗД компания вложила уже более 2,5 млрд рублей. За более чем 20 лет реализации проекта его школу прошли более 100 тысяч детей. Открыты секции по 31 виду спорта, более 8,5 тысяч детей в них занимаются регулярно. Помимо спорта юные «дроздята» также получают дополнительное образование, духовно-патриотическое воспитание. И благодаря ценностям, заложенным в основу проекта, он стал интересен и широко тиражируем в разных регионах нашей страны. В ближайшее время под своё крыло ДРОЗД возьмёт детей Калининградской, Тамбовской, Орловской и Воронежской областей.РекламаErid:2SDnjbxjQM3