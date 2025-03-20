Саратовские мужчины в возрасте 60+ выбирают настольный теннис

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На площадке Координационного центра Правительства РФ состоялась презентация итогов пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия «Активное долголетие 2024». Всего на отбор лучших практик было направлено свыше 2,6 тысячи заявок из 89 регионов России.В этом году в номинации активностей для мужчин комплексный центр социального обслуживания населения г. Саратова представил практику теннисного клуба 60+ и вошел по результатам отбора в число 110 финалистов.Тренировки в рамках программы проводятся два раза в неделю. Мужчины старше 60 лет не только соревнуются друг с другом, но и играют в парах. Такой формат работы в команде способствует общению и укреплению дружеских отношений между участниками секции.В рамках проекта также организованы базовые спортивные курсы для укрепления здоровья. В программу также входят спортивные праздники и соревнования, занятия по спортивному туризму, дружеские турниры. Один из участников клуба стал победителем по настольному теннису в региональном этапе Всероссийской спартакиады пенсионеров.«Практика нашего региона будет опубликована в сборнике «Активное долголетие 2024», получит экспертную поддержку и доступ к тиражированию через платформу Агентства стратегических инициатив «Смартека». В целом этот проект поддерживает физическое здоровье нашего старшего поколения и полностью соответствует целям и задачам региональной программы «Активное долголетие» нового национального проекта Президента Владимира Владимировича Путина «Семья»», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Светлана Савочкина.