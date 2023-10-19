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Казахстанские спортсмены постепенно отвоевывают высшие ступени на пьедесталах мирового бокса

Спорт

Президент КФБ Кенес Ракишев считает эту амбициозную цель реализуемой.

15 октября в США состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии IBF. Победу техническим нокаутом одержал казахский спортсмен Жанибек Алимханулы. Стоит отметить, что соперником боксера из Казахстана был Винченцо Гуальтьери, представляющим Германию, который еще ни разу до этого поединка за свою восьмилетнюю карьеру профессионального боксера не проигрывал ни одного боя. Из 21 встречи Гуальтьери 7 заканчивал нокаутом своих соперников. Но Алимханулы удалось прервать его победное шествие и отобрать титул чемпиона IBF.

Как отмечает президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев, Жанибек за 7 лет профессиональной карьеры боксера провел 15 боев, из которых не проиграл ни одного, а 10 поединков завершил нокаутом. Помимо нового титула, в прошлом году Жанибек Алимханулы завоевал пояс чемпиона мира по одной из самых престижных версий – WBO.

«Таким образом, из 4 основных мировых поясов у нашей страны уже есть два. Впереди нас вместе ждут еще большие цели – собрать все самые почетные мировые титулы», – заявил по итогам победы Казахстана Кенес Ракишев.

Сам Жанибек Алимханулы также по итогам прошедшего поединка согласился с Ракишевым, заявив о желании заполучить титулы WBC и WBA. Об этом он написал в своем первом после победы посте в соцсети Х (бывший Twitter).

Откликнулся на победу соотечественника и сам президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, поздравив нового чемпиона. «Жанибек в очередной раз продемонстрировал всему миру красоту и мощь казахского стиля бокса. Ваша победа мотивирует молодых казахстанцев к достижению результатов. Желаю счастья, здоровья и новых спортивных вершин!» – написал в ответ президент в своем аккаунте сети Х (бывший Twitter).

Победа в этом бою особенно ценна для казахстанских боксеров после не слишком удачного выступления на Азиатских играх в Китае. Триумфальные выступления последних лет сборной Казахстана на юношеских и взрослых чемпионатах мира были прерваны, по мнению президента КФБ Ракишева, несправедливым судейством на прошедшем в первой половине октября чемпионате Азии. По итогам соревнований Ракишев направил апелляцию в Международный олимпийский комитет и Международную боксерскую ассоциацию.

Но это не помешало спортсменам из Казахстана продолжать отвоевывать высшие ступени на пьедесталах мирового бокса. Уже в феврале будущего года развернется борьба за новые титулы, и у Казахстана вполне есть шанс собрать все мировые боксерские пояса.