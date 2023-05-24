Детей от 7 до 12 лет научат плаванию бесплатно

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Сегодня открывается регистрация для участия в первом этапе проекта «Живу на Волге – умею плавать!».Приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет.Для участников предусмотрена организация и проведение мероприятий по обучению плаванию под руководством квалифицированных тренеров.Участники, прошедшие полный курс обучения, получат уникальные значки.Реализация проекта будет проводиться на базе бассейнов «Саратов», ФОК «Юбилейный», бассейна Дворца водных видов спорта, а также бассейнов при образовательных учреждениях: «Аврора», «Солярис» (1 и 2 корпус), «Звезда», «Авиатор», школа № 97 им. Героя Советского союза В.Г. Клочкова, гимназия № 89, школа № 84, школа № 66 им. Н.И. Вавилова».Записаться в первые группы проекта для занятий можно на платформе.Количество бассейнов участвующих в проекте будет корректироваться. Участие в проекте бесплатное.