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Детей от 7 до 12 лет научат плаванию бесплатно

Спорт
Открывается регистрация для участия в первом этапе проекта «Живу на Волге – умею плавать!»

Детей от 7 до 12 лет научат плаванию бесплатно

Сегодня открывается регистрация для участия в первом этапе проекта «Живу на Волге – умею плавать!».
Приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Для участников предусмотрена организация и проведение мероприятий по обучению плаванию под руководством квалифицированных тренеров.

Участники, прошедшие полный курс обучения, получат уникальные значки.

Реализация проекта будет проводиться на базе бассейнов «Саратов», ФОК «Юбилейный», бассейна Дворца водных видов спорта, а также бассейнов при образовательных учреждениях: «Аврора», «Солярис» (1 и 2 корпус), «Звезда», «Авиатор», школа № 97 им. Героя Советского союза В.Г. Клочкова, гимназия № 89, школа № 84, школа № 66 им. Н.И. Вавилова».

Записаться в первые группы проекта для занятий можно на платформе.
Количество бассейнов участвующих в проекте будет корректироваться. Участие в проекте бесплатное.