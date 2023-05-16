Кенес Ракишев отметил достойное выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира

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В общем медальном зачете первое место досталось хозяевам турнира. Второе место взяла сборная Казахстана, по золотым наградам уступившая лишь одну медаль узбекской сборной. Россия в командном зачете на 3-м месте с двумя золотыми и четырьмя бронзовыми медалями.Примечательно, что на молодёжном чемпионате Азии по боксу, который проходил в январе этого года, сборные Узбекистана и Казахстана также разделяла всего одна медаль.«Мы вышли и уверенно закрепились на лидирующих позициях в мировом боксе. В ноябре 2022 года команда Казахстана стала победителем на чемпионате Азии в Иордании. Мы взяли «серебро» на молодежном чемпионате Азии в Таиланде. И завершившийся чемпионат мира подтвердил наши успехи в боксе. Четыре «золота» в разных весовых категориях с сильнейшими соперниками – это достойный результат», – прокомментировал выступление сборной команды президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев.Своих спортсменов в первые же минуты после окончания турнира поблагодарил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. «С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм», – написал президент Казахстана в своих социальных сетях.Также победители ЧМ-2023 получат дополнительное денежное вознаграждение – по 100 000 долларов – от Кенеса Ракишева, который, помимо руководства Федерацией бокса Казахстана, также является известным в республике бизнесменом.«Мы не можем позволить себе расслабиться. Впереди еще летние Азиатские игры в Китае, где наши спортсмены также будут бороться за победу. По сути, это квалификация перед Олимпиадой 2024 года в Париже. Естественно, успешное выступление на Олимпийских играх – наша главная цель на ближайшее будущее. Уверен, мы достойно представим нашу республику на грядущем турнире», – уверен Кенес Ракишев.