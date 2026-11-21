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Председатель комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что финансирование масштабных инфраструктурных проектов в Саратовской области стало возможным благодаря содействию спикера Госдумы.«Председатель Госдумы Вячеслав Володин оказывает помощь, о которой просят жители. Что важно, при его поддержке эта работа ведется на самых сложных участках. Долгожданное строительство мостового перехода через Волгу (Южный обход Саратова), на которое направят более 32 млрд рублей, строительство аэропорта в Балаково создадут новые возможности для развития экономики региона и позволят сформировать дополнительные маршруты транспортной логистики», – сказал Полулях.Депутат также отметил финансирование реконструкции дорожной развязки на Стрелке и строительства путепровода в районе Зуборезного в Саратове. По его словам, реализация первого проекта позволит перераспределить транспортные потоки, снизить нагрузку на ряд городских улиц и освободить центральные магистрали от транзитного транспорта. Новый путепровод, в свою очередь, поможет улучшить транспортную ситуацию на одном из наиболее проблемных участков города, где движение в настоящее время осложняется из-за железнодорожного переезда.Кроме того, 5,3 млрд рублей предусмотрено на реализацию второго этапа модернизации городского трамвая в Саратове – проекта, который осуществляется при поддержке Вячеслава Володина.«Модернизация четырех трамвайных маршрутов – №№ 11, 4, 10 и 7 – обеспечит создание надежной транспортной инфраструктуры, повысит уровень надежности и качества перевозки пассажиров. Реконструкция Кировского и Заводского депо даст возможность работать с современным подвижным составом и создаст условия для своевременного обслуживания обновленного трамвайного парка», – заявил Дмитрий Полулях.