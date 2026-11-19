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Церемония вручения премии, учрежденной журналом «Кинорепортер», состоялась в Москве и прошла уже в 15-й раз. Победителя в главной номинации объявила актриса Юлия Пересильд.Обращаясь к Евгению Миронову, Юлия Пересильд отметила: «Я каждый раз смотрю на него и думаю: как это так бывает, когда гений и трудолюбие соединены в одном человеке?».В момент объявления результата Евгений Миронов находился в Екатеринбурге. Получив премию по видеосвязи, артист скромно прокомментировал награду: «Как я понимаю, такая награда дается в совокупности, за театр, за кино».Премия «Событие года» ежегодно отмечает наиболее заметные достижения представителей российской культуры и индустрии развлечений. Для Евгения Миронова звание «Звезды года» стало признанием его многолетнего вклада в театральное и кинематографическое искусство.Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в Саратове. Он окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова, после чего продолжил обучение в Школе-студии МХАТ в Москве.Саратовская область стала важной частью творческой биографии артиста: именно здесь начался его путь в профессию. Евгений Миронов неоднократно подчеркивал связь с родным городом и поддерживал культурные инициативы региона. Сегодня он является художественным руководителем Государственного театра наций и одним из наиболее известных представителей российского театра и кино.