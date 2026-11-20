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Фото администрации Советского района

В Саратовской области развиваются не только крупные, но и малые инвестиционные проекты с объемом вложений до 50 млн рублей. Один из таких проектов реализуется в Советском районе.В рабочем поселке Степное с 2025 года начато строительство многофункционального центра по оказанию бытовых услуг. Инвестор – индивидуальный предприниматель Желинская А.И. Планируется создать новые рабочие места. Завершить строительство и запустить центр в работу предполагается в 2026 году.Такие проекты, несмотря на относительно небольшой объем инвестиций, играют важную роль в развитии территорий. Они делают услуги более доступными для жителей, создают новые рабочие места и стимулируют деловую активность в муниципальных районах.Фото: администрация Советского района