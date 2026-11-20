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Фото:Комитет семей войнов Отечества Саратовской области

В регионе завершилась Всероссийская акция “400 добрых дел", приуроченная к четвертой годовщине со дня основания Комитета семей воинов Отечества (КСВО). В течение нескольких дней активисты, волонтеры и духовные наставники оказывали комплексную поддержку семьям защитников, объединяя правовую, психологическую и гуманитарную помощь.В районах области прошли выездные юридические консультации, специалисты разобрали важные жизненные ситуации. По каждому обращению был выработан четкий алгоритм действий.Особое внимание было уделено ментальному здоровью военнослужащих и их близких. При поддержке Министерства труда и социальной защиты области состоялась презентация автономного VR-комплекса "ЭТЕРНО Атлант". В одном устройстве объединены цифровой EMDR (ДПДГ), билатеральная стимуляция и тестирование, что позволяет бережно и эффективно прорабатывать боевой стресс и травматический опыт.На площадке Марксовского центра "Семья" прошло игровое занятие для детей из семей участников СВО "Сад моей души". Специалисты отмечают высокую эффективность игротерапии, в безопасной среде песочной терапии ребенок получает возможность проработать свои эмоции без слов.В рамках мероприятий состоялась встреча, посвящённая духовно-психологической помощи участникам СВО и членам их семей. Душевную беседу с семьями военнослужащих провели отец Михаил (представитель Епархии) и хазрат Рустам (представитель Духовного управления мусульман Поволжья).А в завершение вечера ветеран боевых действий Владислав Степанов прочитал свои стихи о войне и мире и исполнил песню под гитару, тронув сердца всех присутствующих.Кроме того, активисты КСВО посетили группу "Гагаринцы" в Балашове, которая под руководством Елены Марченко занимается изготовлением маскировочных сетей и гуманитарной помощью. В ходе встречи волонтеры поделились опытом, а также рассказали о творческих направлениях поддержки.В завершающий день акции в Храме Георгия Победоносца в городе Маркс прошла встреча для жён, матерей и детей участников СВО. День начался с общей молитвы, а самой трогательной частью встречи стал концерт: дети исполнили для матерей военнослужащих песни. Тонкие детские голоса сказали, больше любых слов.