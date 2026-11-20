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Фото предоставлено министерством культуры Саратовской области

При поддержке Правительства Саратовской области Саратовское региональное отделение «Общества российско-китайской дружбы» организовало визит китайско-российской делегации в Парк покорителей космоса им. Ю.А. Гагарина.В ходе визита представители делегации ознакомились с экспозицией и инфраструктурой парка.Гостям представили обзорную экскурсию по мемориально-образовательному комплексу, расположенному на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Участники программы посетили «космический» автобус ЛАЗ, кедровник, Галерею космонавтики, Стену космической славы и пешеходный кольцевой маршрут «108 минут», на гранитных плитах которого размещены цитаты из сеансов связи Юрия Гагарина с Землёй.У стелы и памятника Ю.А. Гагарину, установленным на месте приземления, экскурсоводы рассказали об истории первого полёта человека в космос, роли саратовской земли в этом событии и ключевых этапах развития отечественной космонавтики.Мероприятие стало ещё одним шагом в развитии культурно-просветительского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, укреплении гуманитарных связей и расширении взаимодействия в сфере науки, образования и популяризации космических достижений.