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Фото:Министерство здравоохранения Саратовской области

В Саратовской области программа пользуется популярностью. В министерстве здравоохранения Саратовской области регулярно проходят комиссии по рассмотрению документов медицинских работников - кандидатов на участие в программе.Врачи и фельдшеры едут во все районы области, Балашовский – не исключение.В Пинеровской врачебной амбулатории работает Илья Русинов.Илья Юрьевич родом из Пятигорска, он окончил школу с золотой медалью и наш медуниверситет с отличием, прошёл ординатуру по специальности «Врач общей практики» и выбрал работу по программе «Земский врач» в Балашовском районе. Он совмещает амбулаторный приём с дежурствами в кардиологическом и терапевтическом отделениях - и везде пациенты отмечают его внимательность и профессионализм.После переподготовки по специальности «Кардиология» начал дежурить и в палате реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения - там особенно важны собранность, скорость принятия решений и умение действовать в критических ситуациях. Его опыт в общей практике отлично дополняет углублённые кардиологические знания: он видит картину целиком и помогает пациентам на всех этапах лечения.Жена Ильи Юрьевича - Мария Николаевна - уроженка Балашова, трудится врачом‑неврологом в неврологическом отделении Балашовской районной больнице.Ольга Москвичева поступила в Саратовский государственный медицинский университет по целевому направлению от Балашовской районной больницы.Ольга Олеговна благополучно окончила вуз, прошла ординатуру по специальности «Терапия», успешно сдала аккредитацию и приступила к работе в Репинской врачебной амбулатории Балашовской районной больницы в должности врача-терапевта участкового, став участником программы.За короткое время Ольга Олеговна не просто разобралась с рабочими обязанностями - она целенаправленно расширяла свои знания и взяла дополнительную специализацию: прошла переподготовку по кардиологии. Коллеги отмечают, что с Ольгой Олеговной всегда спокойно и конструктивно: она корректна, доброжелательна и умеет выстроить командную работу. А пациенты ценят её за внимательное отношение и понятные объяснения - когда врач не торопится, отвечает на все вопросы и помогает разобраться в назначениях, тревога уходит уже на приёме.С начала года в рамках программы на данный момент уже заключено 79 договоров с 47 врачами и 32 средними медработниками.«Мы рады, что ряды земских врачей пополняются такими неравнодушными и целеустремленными специалистами. Программа «Земский врач»/»Земский фельдшер» - одна из результативных мер по привлечению и закреплению медицинских кадров в сельской местности и она доказала свою состоятельность. Только в Балашовском районе по программе работают 5 специалистов. Работа в этом направлении продолжается», - рассказал и.о. министра здравоохранения Виталий Луцет.