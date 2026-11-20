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Фото Саратовской областной Думы

«Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении федеральный бюджет на 2027-2029 годы. В нем – важные для жителей Саратовской области решения, которые стали возможны благодаря огромной поддержке нашего региона со стороны Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Это финансирование на завершение затянувшихся по разным причинам работ на значимых для людей объектах, обновление дорожно-транспортной инфраструктуры, учреждений социальной сферы», – отметил Роман Грибов (фракция «Единая Россия»).Он отметил, что средства предусмотрены на завершение реконструкции Театра оперы и балета, модернизацию трамвайных маршрутов №№ 11,4, 7 и 10 и реконструкцию двух депо в Саратове, на строительство ФАПов и ремонт поликлиник, на завершение строительства новых школ, детских садов и капитальный ремонт существующих, на ремонт корпусов и общежитий вузов и колледжей, а также на другие направления.«В общей сложности в федеральном бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей, которые будут направлены в наш регион. Это колоссальная поддержка со стороны Вячеслава Викторовича, без которой реализация важных для жителей Саратовской области проектов была бы невозможна.Губернатор Роман Бусаргин дал поручения профильным блокам правительства обеспечить подготовку документации для проведения конкурсных процедур. Со своей стороны с коллегами по областной Думе обеспечим всю необходимую работу по своевременному заведению федеральных средств в региональный бюджет, а также строгий контроль за эффективным использованием каждого бюджетного рубля, выделенного на эти значимые для людей проекты», – подчеркнул Грибов.