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Финансирование направят на строительство и ремонт социальных объектов, учреждений образования и здравоохранения, а также на улучшение инфраструктуры в муниципальных районах. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подробно рассказал о ключевых направлениях поддержки региона.«Найдено решение по финансированию завершения строительства новых школ, детских садов и проведению капитального ремонта», – отметил Вячеслав Володин.На эти цели суммарно предусмотрено 3 млрд 193,05 млн рублей. В частности, речь идет о завершении строительства школы на 1500 мест в микрорайоне Авиатор Заводского района Саратова.Также будет завершено строительство двух новых детских садов:- на 160 мест в Саратове (микрорайон Иволгино);- на 400 мест в Энгельсе (микрорайон Шурова Гора).Кроме того, будет проведен капитальный ремонт 19 школ и 4 детских садов Саратовской области.«Выделены средства на строительство ФАПов и ремонт поликлиник», – подчеркнул спикер Госдумы.На обновление медицинской инфраструктуры суммарно на три года предусмотрено 5 млрд 49,7 млн рублей.Помимо этого, выделены средства в размере 528,4 млн рублей на строительство новых корпусов социальных учреждений:- на 68 мест в Подлесновском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Марксовский район) – 2027 год;- на 68 мест в Шиханском доме-интернате для престарелых и инвалидов (город Шиханы) – 2028–2029 годы.«Выделены средства на ремонт корпусов и общежитий вузов и колледжей», – сообщил Вячеслав Володин.На капитальный ремонт объектов профессионального и высшего образования суммарно предусмотрено 890,7 млн рублей.Работы пройдут на следующих объектах:- общежитие № 1 и общежитие № 2 Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова – 218,9 млн рублей;- корпус № 17 Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (факультет искусств) – 249,6 млн рублей;- Саратовский политехнический колледж – 113,3 млн рублей;- Саратовский колледж промышленных технологий и автомобильного сервиса – 9,8 млн рублей;- Энгельсский промышленно-экономический колледж – 103,2 млн рублей;- Губернаторский колледж (город Балаково) – 53,2 млн рублей;- Балашовский техникум механизации сельского хозяйства – 142,7 млн рублей.«В Петровске будут улучшены условия для отдыха», – заявил Председатель Государственной Думы.В рамках федерального бюджета принято решение о выделении финансирования на строительство корпуса на 50 мест в детском лагере «Гайдар». На эти цели предусмотрено 34,9 млн рублей.Кроме того, выделены средства в размере 73 млн рублей для проведения работ по расчистке русла реки Медведицы в городе Петровске.