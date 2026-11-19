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Фото: министерство культуры Саратовской области

С 23 по 25 ноября Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина станет местом, где книги оживут голосами их создателей. Фестиваль «С книгой мир добрей и ярче» соберёт в «Пушкинке» и на площадках партнёров писателей, чьи истории трогают, вдохновляют и заставляют смотреть на мир внимательнее. Библиотекари подготовили насыщенную программу: три дня откровенных разговоров, уютных встреч и живых историй, чтобы каждый гость смог почувствовать, как книга согревает душу и делает мир чуточку добрее.23 ноября в 10:00 в конференц-зале «Пушкинки» (ул. им. П.Н. Яблочкова, д. 2) пройдёт встреча с детским писателем Еленой Антиповой. Разговор пойдёт о русском фарфоре и о том, как в изящных узорах и тонких линиях прячется целая эпоха, а привычные вещи становятся героями детских историй.В тот же день, в 13:00, в Зелёном зале кинотеатра «Победа» (пл. им. С.М. Кирова, д. 1) гостей ждёт встреча с саратовским писателем и журналистом Алексеем Червяковым. Автор поделится своими рассказами и покажет, сколько удивительных историй живёт совсем рядом, в повседневности.24 ноября в 10:00 писательница Ася Петрова выступит в Малом зале Саратовского областного дома работников искусств (ул. Соборная, д. 18). Её разговор с читателями будет посвящён детскому взгляду на мир, а в 13:00 писательница снова встретится с гостями, но на этот раз в конференц-зале «Пушкинки». Беседа будет посвящена самому важному: тому, что стоит слышать прежде всего — голосу собственного сердца.Завершает фестиваль 25 ноября особая встреча с писательницей Людмилой Кандыбович в конференц-зале «Пушкинки». Встретиться с ней можно будет дважды — в 11:00 и в 13:00. Разговор посвятят памяти и верности, важности сохранения связи поколений. Две встречи — это знак того, насколько важна эта тема.Вход свободный.