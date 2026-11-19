Три человека погибли в результате атаки с воздуха на Саратовскую область
Три человека погибли, двое получили ранения в результате атаки с воздуха на территорию Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём канале в мессенджере Мах.
По уточненным данным, ЧП произошло на территории Красноармейского района, где зафиксированы жертвы и пострадавшие. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На место происшествия немедленно направлены все оперативные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о ЧП и взял ситуацию на личный контроль.
«В Красноармейском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые. На месте происшествия оперативно работают все экстренные службы. Мною дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и в кратчайшие сроки восстановить поврежденные объекты», — сообщил Бусаргин.
Сегодня в 15.21 поступило сообщение от РСЧС Саратовской области – в регионе была объявлена ракетная опасность. В 16.24 пришел отбой ракетной опасности.
Однако, как сообщил глава региона, в настоящее время на территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха, в местах возможной угрозы для предупреждения населения локально включаются системы оповещения. На месте падения фрагментов продолжаются работы по ликвидации последствий.
По уточненным данным, ЧП произошло на территории Красноармейского района, где зафиксированы жертвы и пострадавшие. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На место происшествия немедленно направлены все оперативные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о ЧП и взял ситуацию на личный контроль.
«В Красноармейском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые. На месте происшествия оперативно работают все экстренные службы. Мною дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и в кратчайшие сроки восстановить поврежденные объекты», — сообщил Бусаргин.
Сегодня в 15.21 поступило сообщение от РСЧС Саратовской области – в регионе была объявлена ракетная опасность. В 16.24 пришел отбой ракетной опасности.
Однако, как сообщил глава региона, в настоящее время на территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха, в местах возможной угрозы для предупреждения населения локально включаются системы оповещения. На месте падения фрагментов продолжаются работы по ликвидации последствий.