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По уточненным данным, ЧП произошло на территории Красноармейского района, где зафиксированы жертвы и пострадавшие. В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На место происшествия немедленно направлены все оперативные службы.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил информацию о ЧП и взял ситуацию на личный контроль.«В Красноармейском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые. На месте происшествия оперативно работают все экстренные службы. Мною дано поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим и в кратчайшие сроки восстановить поврежденные объекты», — сообщил Бусаргин.Сегодня в 15.21 поступило сообщение от РСЧС Саратовской области – в регионе была объявлена ракетная опасность. В 16.24 пришел отбой ракетной опасности.Однако, как сообщил глава региона, в настоящее время на территории Саратовской области сохраняется угроза атаки с воздуха, в местах возможной угрозы для предупреждения населения локально включаются системы оповещения. На месте падения фрагментов продолжаются работы по ликвидации последствий.