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Игорь Комаров провёл личный приём граждан

Общество
Игорь Комаров провёл личный приём граждан


20 октября в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл личный приём граждан в формате видеоконференции. Он рассмотрел обращения жителей Мордовии, Кировской, Саратовской и Ульяновской областей. В приёме участвовали руководители регионов, главные федеральные инспекторы, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Жительница Республики Мордовии попросила содействия в ремонте дороги от села Хилково Торбеевского района до выезда на автодорогу «Подъезд к Саранску». По этому участку проходят маршруты рейсовых и школьного автобусов. Глава республики Артём Здунов сообщил, что капитальный ремонт запланирован на 2026–2027 годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Игорь Комаров поручил принять меры по ремонту дороги, обеспечив возможность проезда и безопасность движения на время работ. Об исполнении поручения необходимо доложить до 10 декабря 2027 года.

Жительница Кировской области обратилась с просьбой помочь с капитальным ремонтом средней общеобразовательной школы в деревне Стулово Слободского района. Полпред поручил Александру Соколову принять необходимые меры. Доложить о выполнении работ до 20 августа 2027 года.

Житель Саратовской области задал вопрос о капитальном ремонте детско-молодёжного центра «Юность» в Новоузенске — одного из ведущих досуговых учреждений района. Обновление центра позволит создать условия для вовлечения подростков и молодёжи в культурно-досуговую деятельность. Игорь Комаров поручил губернатору Роману Бусаргину принять меры по капитальному ремонту здания. Доклад об исполнении поручения необходимо представить до октября 2027 года.

Выполнение поручений взято на личный контроль руководителей регионов и главных федеральных инспекторов.