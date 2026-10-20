25 проектов патриотической направленности стали победителями областного конкурса грантов

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В Саратовской области по итогам областного конкурса грантов 2026 года некоммерческие организации реализуют 25 проектов патриотической направленности.Значительная часть инициатив направлена на поисковую деятельность. Поисковые отряды продолжат работу в полях и архивах, возвращая имена павших защитников Отечества. Собранные материалы лягут в основу передвижной выставки «Складная передовая», которую планируется показать в семи районах области. Её экспонаты увидят не менее пяти тысяч человек — живая история станет ближе и понятнее.В Краснопартизанском районе обновят материально-техническую базу музея. В Саратове откроется молодёжный историко-патриотический центр «Рубеж» — современное пространство, где подростки смогут не только узнать о подвигах предков, но и почувствовать сопричастность к судьбе страны. В Аэроклубе имени Гагарина и учебном центре «Слава» молодёжь освоит управление беспилотными летательными аппаратами. Военно-спортивные игры «лазертаг» и «страйкбол» в посёлке Светлый и Марксовском районе помогут отработать их участникам командное взаимодействие и навыки ориентирования.Особое внимание уделено увековечению памяти. На Воскресенском кладбище Саратова установят памятную стелу, в Татищевском районе благоустроят мемориальные объекты, в муниципалитетах восстановят воинские захоронения. Традиционно в рамках проектов пройдут творческие конкурсы, исторические лектории и уроки мужества. Лучшие работы участников войдут в литературные издания, которые планируется издать общим тиражом не менее 2 тысяч экземпляров.В системе кадетского воспитания запланировано мероприятие «Вальс Победы» для 150 обучающихся кадетских классов школ Саратова. Оно направлено на сохранение культурно-исторических традиций.Все проекты подтверждают активное участие общественного сектора в формировании патриотического сознания граждан и укреплении связи поколений.Напомним, в 2026 году победителями областного конкурса социальных проектов стали 91 некоммерческая организация по 12 направлениям. Благодаря поддержке губернатора Романа Бусаргина грантовый фонд конкурса увеличен и составил 76,4 млн. рублей. Максимальный размер гранта на реализацию одного проекта — 900 тысяч рублей.