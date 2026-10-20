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Саратовская область — единый надежный тыл

Новости
Саратовская область — единый надежный тыл

 
В регионе действует более 350 организаций, движений и просто инициативных групп, объединенных одной целью - помочь нашим бойцам.
 
С начала специальной военной операции Саратовская область отправила на фронт более 1 тысячи гуманитарных миссий, более 4 тысяч тонн груза. Это не просто цифры. Это тысячи километров дорог, это еженедельные конвои из каждого муниципального района, это руки и сердца всех неравнодушных жителей.
 
В Базарно-Карабулакском активисты клуба «Россиянка» из Липовки, добровольцы «Zабота о СВОих» и мастерицы «Карабулакской кольчуги» за короткое время сплели и передали 15 маскировочных сетей общей площадью 270 квадратных метров для укрытия от вражеской разведки прифронтового госпиталя.
 
Из Вольска в Запорожскую область отправился целый «Урал», доверху груженный пиломатериалами. Бойцам нужен был материал для строительства блиндажей. Студенты педагогического колледжа помогали грузить машину, а перед дальней дорогой протоиерей отец Георгий и игуменья матушка Макария благословили водителей и груз. Теперь у ребят есть не только доски, но и духовная защита.
 
Особые слова благодарности звучат в адрес жителей Дергачевского района. Здесь, в селе Алтата, каждый узелок маскировочной сети завязан с особой тщательностью.
 
Эстафету добра подхватывают все новые и новые участники. В Екатериновском районе отряд «Боевой» отправил на переработку овощи, выращенные односельчанами, и домашние соленья. В Калининском районе активисты Союза женщин России плетут сети, заливают окопные свечи и сушат сухарики, а жители Озерского муниципального образования собрали посылки с инструментами, медикаментами и теплыми вещами.
 
В Пугачевском районе площадь у Дома культуры села Давыдовка стала центром притяжения для неравнодушных: здесь прошла благотворительная ярмарка «Всем миром, всем народом», где каждый рубль и каждая банка варенья приближали Победу. В Ртищевском районе «Боевое братство» передало Таманской дивизии 18 кубометров пиломатериалов и десятки маскировочных сетей, а команда «Твои герои, Ртищево» отправила уже 62-й конвой, в составе которого — трактор, генераторы и теплая одежда.
 
«Наше единство — это то, что делает нас сильнее с каждым днем, — говорят волонтеры. — Победа куется в тылу!»
 