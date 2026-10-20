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В центре «Возвращение» обсудили семьесбережение, детскую медиацию и искусственный интеллект  

Новости
В центре «Возвращение» обсудили семьесбережение, детскую медиацию и искусственный интеллект  

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Возвращение» представители восьми регионов России – Вологодской, Самарской, Томской, Курганской и Нижегородской областей, Республики Карелия, Приморского и Забайкальского краев – приняли участие в работе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 
Ключевой темой программы стали система профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и интеграция эффективных социальных практик в повседневную работу специалистов.
 
Директор социально-реабилитационного центра Наталия Кривицкая отметила, что это отличная возможность не только представить наработки учреждения, но и перенять уникальный опыт специалистов из других субъектов Российской Федерации, вдохновиться новыми идеями для своей работы и поделиться успешными кейсами.
 
С первых дней участники разобрали кейс «Мобильная профилактика» с привлечением социальных партнеров, изучили опыт работы детского телефона доверия, приняли участие в методическом семинаре по детской медиации и восстановительному подходу. Обсудили ключевые направления работы. Затем фокус был направлен на внедрение новых методов работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, перепрофилирование в условиях семьесбережения.
 
Гостям презентовали комплексный подход к работе с подростками. Особый интерес вызвали проекты «Школа танца», «Автодело», «Блогерство», «Поделись профессией» и «Мультстудия». Присутствующие познакомились с интерактивными технологиями профилактики, посетили тренировочную квартиру «Учимся жить самостоятельно», прошли мини-тренинг «Стоп стресс», изучили технологию организацию «Семейного театра».
 
В рамках проекта «Создание семейной мастерской» участники площадки побывали на ярмарке, где были представлены работы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 
Следующим этапом встречи стало прохождение профориентационного тестирования с выдачей результатов. Всем коллегам было интересно узнать совпадение теста с реальностью. 
 
По словам самих участников, познавательным стал семинар об использовании искусственного интеллекта в профессиональной практике.
 
«Завершилась насыщенная неделя работы стажировочной площадки. Программа была максимально интенсивной и разносторонней. Встречи проходили в атмосфере живого диалога. Коллеги высоко оценили представленные нами наработки, а мы, сотрудники центра, в свою очередь, вдохновились опытом гостей из разных уголков страны», – поделились специалисты учреждения.
 
Для участников и организаторов стажировочная площадка стала первым опытом в масштабах страны. Стажеры внесли предложение – сделать площадку центра межрегиональным инструментом для общения регионов, обмена практиками, участия в вебинарах, супервизиях.
 