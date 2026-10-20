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Ветеринары не допустили к реализации более 25 тонн опасной продукции на рынках Саратовской области

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Специалисты государственной ветеринарной службы региона ежедневно проводят контроль качества и безопасности продукции, поступающей на рынки и в места торговли. Благодаря их работе из оборота своевременно изымаются товары, не соответствующие требованиям безопасности и способные нанести вред здоровью потребителей.

 
За 9 месяцев 2026 года в Саратовской области было проведено более 424 тысяч ветеринарно-санитарных экспертиз. По их результатам сотрудниками Госветслужбы не допущены к реализации 12,3 тонны продуктов убоя — мяса и субпродуктов, 515 кг рыбы и гидробионтов, 609 кг молока и молочных продуктов, а также 12,5 тонны растительной продукции.
 
«Ветеринарные специалисты стоят на страже здоровья людей. Наша главная задача — не допустить на прилавки продукцию, которая может представлять опасность для жителей. Каждая проведенная экспертиза — это вклад в безопасность продовольствия и защиту здоровья населения», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.
 