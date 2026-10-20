Как в Саратовской области помогают вернувшимся участникам СВО
Министр труда и социального развития Саратовской области Денис Давыдов рассказал о системной работе по реабилитации, психологической помощи и трудоустройству вернувшихся участников специальной военной операции.
В сентябре в регионе начал работу специализированный кадровый центр, обеспечивающий бесшовное сопровождение ветеранов при возвращении к работе. Также участники СВО могут оформить социальный контракт на открытие собственного дела с государственной поддержкой до 350 тысяч рублей, а для работодателей установлена квота на трудоустройство данной категории граждан.
Особое внимание уделяется здоровью и адаптации. В 18 медицинских организациях открыты кабинеты медико-психологического консультирования, а на базе четырех социально-оздоровительных центров действуют дополнительные пункты реабилитации для ветеранов и их близких.
Министр труда и социального развития Саратовской области Денис Давыдов:
«В основе работы с защитниками и их близкими лежит, в первую очередь, системная и комплексная работа по разным направлениям: это психологическая помощь, медицинская и социальная реабилитация, трудоустройство и, конечно, вовлечение в общественную жизнь».
Вследствие этого успешная интеграция ветерана в мирную жизнь зависит от слаженной работы всех ведомств.
Как устроен алгоритм комплексной помощи участникам СВО и членов их семей - читайте в нашем интервью с министром труда и социального развития Саратовской области на нашем сайте по ссылке
В сентябре в регионе начал работу специализированный кадровый центр, обеспечивающий бесшовное сопровождение ветеранов при возвращении к работе. Также участники СВО могут оформить социальный контракт на открытие собственного дела с государственной поддержкой до 350 тысяч рублей, а для работодателей установлена квота на трудоустройство данной категории граждан.
Особое внимание уделяется здоровью и адаптации. В 18 медицинских организациях открыты кабинеты медико-психологического консультирования, а на базе четырех социально-оздоровительных центров действуют дополнительные пункты реабилитации для ветеранов и их близких.
Министр труда и социального развития Саратовской области Денис Давыдов:
«В основе работы с защитниками и их близкими лежит, в первую очередь, системная и комплексная работа по разным направлениям: это психологическая помощь, медицинская и социальная реабилитация, трудоустройство и, конечно, вовлечение в общественную жизнь».
Вследствие этого успешная интеграция ветерана в мирную жизнь зависит от слаженной работы всех ведомств.
Как устроен алгоритм комплексной помощи участникам СВО и членов их семей - читайте в нашем интервью с министром труда и социального развития Саратовской области на нашем сайте по ссылке