Людмила Жуковская: проект бюджета задает четкий вектор на финансовую устойчивость региона

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«Публичные слушания по проекту бюджета на 2027–2029 годы — это важный этап, который подтверждает открытость региональной финансовой политики.Важно, что бюджет сохраняет свою социальную направленность: почти две трети расходов приходится на социальную сферу – это отрасли, определяющие качество жизни граждан. Особое внимание уделено участникам специальной военной операции и их семьям – это различные виды выплат, льготы для детей, медицинская и адресная помощь.Для муниципалитетов ключевой фактор — стабильность межбюджетных трансфертов. Проект закона дает нам эту базу: ассигнования местным бюджетам на 2027 год рассчитаны в сумме 53,5 млрд рублей и это до распределения федеральных средств. Сохранены объемы поддержки на выравнивание и софинансирование муниципальных программ, это значимо для развития инфраструктуры на местах.Также сохраняется областная субсидия на поддержку местных инициатив. В целом бюджет обеспечивает предсказуемость и дальнейшее поступательное развитие за счет реализации национальных проектов», - отметила Людмила Жуковская.