Более 5 тысяч школьников познакомились с профессиями на Едином дне открытых дверей

просмотров: 164

Какие специальности востребованы у работодателей, как проходит обучение в колледжах и техникумах, на что обратить внимание при выборе профессии – эти вопросы стали главными на Едином дне открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».О возможностях для выпускников школ рассказала заместитель министра образования области Людмила Григорьева на областном родительском собрании. Представители колледжей и техникумов познакомили родителей с образовательными программами, а работодатели объяснили, какие специалисты нужны предприятиям, на какие условия работы и меры поддержки могут рассчитывать молодые сотрудники.«Выбор профессии – это решение, которое во многом определяет дальнейший путь выпускника. Важно, чтобы школьники и их родители понимали, какие возможности открывает обучение в колледжах и техникумах, какие навыки получают студенты и где смогут применить их после выпуска. «Профессионалитет» позволяет выстроить обучение с учётом запросов работодателей и познакомиться с будущей профессией ещё во время учёбы», — отметила Людмила Григорьева.Более 5 тысяч школьников, родителей и педагогов присоединились к Единому дню открытых дверей «Профессионалитета». Ребята побывали в современных мастерских и лабораториях, попробовали себя в разных профессиональных направлениях и посетили предприятия региона. Экскурсии и мастер-классы помогли им увидеть работу специалистов изнутри и узнать, какие навыки нужны в выбранной отрасли.Знакомство с будущей профессией помогло школьникам разобраться и в следующем шаге — поступлении в колледж или техникум, программах обучения и перспективах трудоустройства.«Нам было интересно увидеть, как всё устроено на практике, и узнать, чем занимаются специалисты. Теперь у нас больше понимания, какое направление выбрать после 9-го класса», — поделились энгельсские школьники.По поручению Минпросвещения России Федеральным оператором проекта «Профессионалитет» нацпроекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» выступает Институт развития профессионального образования.