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В урочище Тинь-Зинь появился новый настил для защиты трехствольного дуба

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В урочище Тинь-Зинь появился новый настил для защиты трехствольного дуба

 
Вокруг уникального старовозрастного дуба в урочище Тинь-Зинь завершилось строительство защитного деревянного настила. Главная цель проекта — уберечь корневую систему дуба от вытаптывания и уплотнения почвы, которые угрожают его здоровью.
 
Старожил — настоящий природный памятник. В 2021 году он был включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, а в 2023 году получил официальный статус «Дерево — памятник живой природы».
 
Работы по сохранению вели АНО «Древо жизни» и экофонд «Чистые моря» при участии Саратовского областного отделения Русского географического общества и общественного движения «Жить Здесь».
 
Строительство заняло четыре дня. Специалисты провели точные замеры, подготовили и установили опоры без заглубления в грунт, чтобы не повредить корни. Собрали каркас в форме шестиугольной соты — символичной и практичной, смонтировали финишное покрытие настила.
 
«Сохранение таких памятников живой природы, как 112-летний трехствольный дуб на особо охраняемой природной территории «Урочище «Тинь-Зинь», напрямую соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие». Этот дуб — самый старый и крупный в урочище, настоящий живой свидетель истории. Установленный деревянный настил вокруг ствола дуба снимет нагрузку с корневой системы, защитит от дальнейшего вытаптывания и уплотнения почвы, дав дереву шанс на долгую жизнь», - прокомментировал консультант министерства природных ресурсов и экологии области Олег Василенков.
 
Фотоматериалы Саратовского областного отделения Русского географического общества
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области