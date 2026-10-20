Участник СВО из Саратовской области награжден медалью «За храбрость» I степени

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Военнослужащий из Саратовской области Алексей Свилле, выпускник кадровой программы «Наши герои», удостоен медали Министерства обороны Российской Федерации «За храбрость» I степени.Государственная награда вручена за мужество, высокие профессиональные и деловые навыки, проявленные при выполнении задач в зоне специальной военной операции.Алексей Свилле находится на передовой с 2022 года. За время службы он также был удостоен двух Орденов Мужества, медалей «За отвагу», «За храбрость» II степени и «Воин-доброволец».Сослуживцы отмечают преданность Алексея Юрьевича воинскому долгу, высокую эффективность при выполнении поставленных задач, самоотверженность и личное мужество.