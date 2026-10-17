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Визит Михаила Исаева в Советский район: контроль проблемных точек и запросы жителей

Общество
Вице‑губернатор — руководитель аппарата губернатора области Михаил Исаев посетил Советский муниципальный район.



Основной фокус рабочего визита — разбор острых вопросов на местах и синхронизация муниципальных задач с областными приоритетами.

Программа поездки была построена по принципу «от запросов людей — к управленческим решениям».

В селе Мечётное вице‑губернатор встретился с семьями и участниками СВО, а затем провёл переговоры с депутатами Мечётненского муниципального образования.

По итогам поездки сформирован перечень первоочередных задач и адресная работа с запросами жителей.

Исполнение поручений находится на контроле аппарата губернатора Романа Бусаргина.

Выездные форматы позволяют оперативно выявлять проблемные точки и принимать решения с учётом позиции муниципалитетов и жителей.