Маммография — «золотой стандарт» диагностики и безальтернативный метод выявления рака молочной железы

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За девять месяцев 2026 года в Ртищевской районной больнице проведено порядка 5,5 тыс. маммографических исследованийСовременный цифровой маммограф больницей был получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.Напоминаем, что маммографию необходимо проходить регулярно, с 40 до 50 лет 1 раз в 2 года (при отсутствии жалоб), после 50 лет - ежегодно. При высоком риске (наследственность, мастопатия) необходимо обследоваться раз в год или чаще независимо от возраста.«Одно из преимуществ современной медицинской техники – сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она значительно меньше. Маммография помогает выявить опухоли, которые могут быть не заметны при пальпации. Чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на полное излечение, регулярное проведение маммографии позволяет своевременно выявлять патологические изменения в молочных железах и контролировать их течение. А также маммография позволяет выявить и оценить доброкачественные новообразования, такие как кисты, фиброаденомы, мастопатии. Если у вас выявлено доброкачественное новообразование, маммография может использоваться для контроля его состояния и динамики роста», - поделилась и.о. главного врача Ртищевской районной больницы Оксана Цуцкова.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь.