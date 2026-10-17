17 октября 2026 СУББОТА
Новости
16:08 | 17 октября
Визит Михаила Исаева в Советский район: контроль проблемных точек и запросы жителей
10:00 | 17 октября
Маммография — «золотой стандарт» диагностики и безальтернативный метод выявления рака молочной железы
18:00 | 16 октября
В Саратове обсудили концепции комплексного развития территорий жилой застройки
16:36 | 16 октября
Казачьи посиделки «Весело Покров проведёшь — друга найдёшь» прошли в русской избе Центра национальных культур
16:30 | 16 октября
В Парке покорителей космоса заложена сиреневая Аллея женщин России  
15:30 | 16 октября
Амбассадоры «Профессионалитета» знакомят школьников с профессиями
14:53 | 16 октября
Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности»: идет прием заявок
14:30 | 16 октября
В «Точке кипения» СГУ состоялась Региональная школа командных составов студенческих отрядов  
13:30 | 16 октября
Участнику СВО в специализированном кадровом центре помогли найти работу
12:27 | 16 октября
50 студентов Саратовского техникума отраслевых технологий вступили в отряд Росгвардии «Тайфун»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Маммография — «золотой стандарт» диагностики и безальтернативный метод выявления рака молочной железы

Новости
Маммография — «золотой стандарт» диагностики и безальтернативный метод выявления рака молочной железы


За девять месяцев 2026 года  в Ртищевской районной больнице  проведено порядка 5,5 тыс. маммографических исследований

Современный цифровой маммограф  больницей был получен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Напоминаем, что маммографию необходимо проходить регулярно, с 40 до 50 лет 1 раз в 2 года (при отсутствии жалоб), после 50 лет - ежегодно. При высоком риске (наследственность, мастопатия) необходимо обследоваться раз в год или чаще независимо от возраста.
 
«Одно из  преимуществ современной медицинской  техники – сокращение лучевой нагрузки на пациента, по сравнению с аналоговыми аппаратами она значительно меньше. Маммография помогает выявить опухоли, которые могут быть не заметны при пальпации. Чем раньше обнаружена опухоль, тем больше шансов на полное излечение, регулярное проведение маммографии позволяет своевременно выявлять патологические изменения в молочных железах и контролировать их течение. А также маммография позволяет выявить и оценить доброкачественные новообразования, такие как кисты, фиброаденомы, мастопатии. Если у вас выявлено доброкачественное новообразование, маммография может использоваться для контроля его состояния и динамики роста»,  - поделилась и.о.  главного врача Ртищевской районной больницы Оксана Цуцкова.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь.