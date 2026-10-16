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В «Точке кипения» СГУ состоялась Региональная школа командных составов студенческих отрядов  

Новости
В «Точке кипения» СГУ состоялась Региональная школа командных составов студенческих отрядов  

В пространстве «Точки кипения» Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского прошла Региональная школа командных составов. Мероприятие объединило командиров, комиссаров, методистов и руководителей пресс-служб отрядов и штабов Саратовского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».
 
Образовательный интенсив был направлен на подготовку командных составов к новому учебному году и предстоящему трудовому семестру, обмен опытом и развитие управленческих компетенций. Программа сочетала теоретические и практические блоки. Участники прослушали лекции по вопросам лидерства и истории движения, а также проработали профильные задачи по специализированным направлениям деятельности штабов и линейных отрядов. Завершающим этапом школы стал командный мастер-класс по лидерству, который провела доцент кафедры английского языка и методики его преподавания СГУ имени Н. Г. Чернышевского Светлана Тупикова.
 
«Школа командных составов — это не просто образовательная площадка. Это точка сборки, где каждый может настроить свою работу на сезон. Мы специально сделали программу максимально практической, чтобы ребята ушли с готовыми инструментами, а не просто с теорией. Такие встречи показывают, что в нашем движении ещё много ярких лидеров с горящими сердцами», — подчеркнула комиссар Саратовского регионального отделения РСО Валерия Бочкарева.
 
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить форму на сайте трудкрут.com
или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 (800) 770-01-17.
 
Фото - Саратовское региональное отделение «РСО»
Комитет молодежной политики Саратовской области