В Парке покорителей космоса заложена сиреневая Аллея женщин России  

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15 октября в рамках Межрегионального слёта женщин, приуроченного к Международному дню сельских женщин, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественно‑государственной организации «Союз женщин России» провело мероприятия с участием федеральных и региональных гостей.Важным событием программы стал визит 50 делегатов слёта в Парк покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина. В составе почётной делегации — председатель «Союза женщин России», телеведущая и журналистка Мария Ситтель; вице‑президент организации, основатель Академии «Жизнь» Мария Афонина; председатель Саратовского регионального отделения «Союз женщин России» Юлия Литневская, а также другие общественные и региональные деятели.Для участников была организована экскурсия по территории Парка покорителей космоса, в ходе которой делегаты познакомились с историей освоения космоса и посетили место приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток».Особым событием стала торжественная закладка сиреневой Аллеи Совета женщин России на месте приземления спускаемого аппарата. Инициатива имеет символическое значение: согласно историческим свидетельствам, именно букет сирени был подарен первому космонавту Юрию Гагарину в Москве. Теперь каждую весну цветущие кусты будут служить напоминанием о подвиге космонавтов и вкладе женщин в сохранение исторической памяти.