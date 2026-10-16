Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности»: идет прием заявок

просмотров: 141

Стартовал Всероссийский конкурс-премия «Безграничные возможности»«Безграничные возможности» – общественно значимая инициатива Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Координатором выступает Минтруда России при поддержке Минцифры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минздрава России и Росмолодежи. Генеральным партнером конкурса является Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Информационными партнерами конкурса стали ТАСС и ВГТРК. Также конкурс поддержали социальная сеть ВКонтакте, ДОБРО.РФ, ИРИ и ряд других информационных изданий.Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.В конкурсе принимают участие как граждане, добившиеся успехов в различных сферах общественной жизни, так и организации и команды, разработавшие или внедрившие технологии, направленные на повышение качества жизни граждан с инвалидностью.Заявка включает в себя анкету с кратким описанием истории или проекта, может содержать текстовое описание истории или проекта, фото и видео. Зарегистрироваться в качестве участника можно с 9 октября по 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф.Конкурс-премия проходит в двух треках и предполагает 12 номинаций. В треке «Люди без границ» рассматриваются личные истории и достижения в самых разных сферах: от семьи и карьеры до учебы и путешествий. В треке «Норма жизни» – проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.В конкурсе важны самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, проектах и людях, которые помогают другим.Конкурс-премия проходит в два этапа: сначала региональный отбор, затем федеральный.В Саратовской области в состав жюри по региональному отбору вошли представители государственных, общественных и некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой людей с ограничениями по здоровью, люди с инвалидностью и представители СМИ.На федеральном уровне в состав жюри вошли 14 человек, среди них: олимпийский и параолимпийский чемпионы, народные артисты, писатели и общественные деятели, которым близки принципы инклюзии. Также конкурс поддержали представители бизнес-сообщества и некоммерческих организаций, выдающиеся спортсмены, танцоры и актеры, писатели и представители эстрады, церковные служащие, общественные деятели.Церемония награждения победителей конкурса состоится 22 апреля 2027 года.Более подробная информация размещена на сайте конкурса – безграничные-возможности.рф.Министерство труда и социальной защиты Саратовской области