Амбассадоры «Профессионалитета» знакомят школьников с профессиями

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Единый день открытых дверей в кластерах СПО состоится 17 октября. Школьники и их родители узнают о возможностях федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети» и о перспективах освоения востребованных рабочих специальностей.Амбассадоры «Профессионалитета» проводят в школах Саратовской области классные часы, интерактивные занятия и встречи, на которых знакомят школьников с востребованными специальностями и возможностями обучения в колледжах. Например, студенты Балашовского техникума механизации сельского хозяйства рассказали об управлении беспилотниками, будущие педагоги из Вольского колледжа имени Ф.И. Панфёрова показали, как готовятся к работе в школе, а представители Саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса организовали для девятиклассников викторину о проекте.Узнать больше о будущей профессии школьники могут и во время экскурсий на предприятия. В Энгельсе ребята побывали в АО ЭОКБ «Сигнал», где познакомились с приборостроением и работой инженеров. В Балакове посетили информационный центр Балаковской АЭС, узнали, как устроена атомная станция, и познакомились с возможностями целевого обучения в Поволжском колледже технологий и менеджмента.