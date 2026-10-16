50 студентов Саратовского техникума отраслевых технологий вступили в отряд Росгвардии «Тайфун»

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В Парке Победы первокурсники техникума отраслевых технологий произнесли клятву и присоединились к отряду Росгвардии «Тайфун».«Сегодня каждому из вас выпала честь принести торжественную клятву. Быть верным своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в учёбе и спорте, чтить память героев – это не просто слова, а обязательства, которые вы берёте на себя», — обратился к студентам заместитель министра образования области Михаил Попов.«Отряд Росгвардии «Тайфун» в нашем техникуме создан в 2022 году, и сегодня мы продолжаем традицию принесения клятвы. Это не только большая честь, но и огромная ответственность», — отметил директор учреждения Василий Абеляшев.