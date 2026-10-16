Казачьи посиделки «Весело Покров проведёшь — друга найдёшь» прошли в русской избе Центра национальных культур

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В стенах, пропитанных духом старины, в русской избе Центра национальных культур прошли традиционные казачьи посиделки под названием «Весело Покров проведёшь — друга найдёшь». Главными гостями праздника стали кадеты – ученики 3-го класса, будущие защитники Отечества и достойные продолжатели казачьих традиций.Юных кадетов встречали радушные хозяюшки, которые с первых минут создали тёплую и душевную обстановку. Встреча началась с познавательной беседы. Гостеприимные хозяюшки познакомили ребят с историей и смыслом престольного православного праздника – Покрова Святой Богородицы, который особо почитается в казачьей культуре.Продолжил встречу атаман станичного общества Советского района В. А. Громов. Он рассказал юным кадетам, кто такие казаки, поведал об их нерушимых заповедях, главными из которых всегда были верность Отечеству, служение народу и глубокая христианская вера.А какой же праздник без удали и веселья? После серьёзных разговоров пришло время для настоящей казачьей смекалки и ловкости. Ребята с азартом ответили на вопросы викторины, а затем приняли участие в традиционных народных играх:- «Отними платочек»- «Дозор»- «Достань платок»- «Казачья папаха»- «Наряди казачку»- «Перетяни»В каждой игре надо было проявить скорость и хитрость, внимательность, ловкость и прыгучесть, показать свою силу и выносливость.По старинному казачьему обычаю, после весёлых состязаний всех участников щедро угостили ароматными казачьими кренделями.Кульминацией посиделок стала демонстрация настоящего казачьего оружия. Ребятам показали легендарные казачьи шашки, рассказав об их значении для воина. Настоящим чудом для кадетов стал мастер-класс по фланкировке – виртуозному искусству владения холодным оружием. Опытный мастер показал базовые элементы этого красивого и сложного боевого танца, вызвав у всех неподдельный восторг.Посиделки прошли как яркое и запоминающееся событие, которое не только развлекло ребят, но и позволило им прикоснуться к живой истории и богатому культурному наследию казачества.