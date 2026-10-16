В Саратове обсудили концепции комплексного развития территорий жилой застройки

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Заседание прошло под руководством заместителя председателя Правительства Александра Стрелюхина, при участии главного архитектора области Анастасии Пузановой.В заседании приняли участие основные члены Градостроительного совета, среди которых: директор Саратовского архитектурно-строительного колледжа - Сергей Аборин, директор института урбанистики, архитектуры и строительства - Александр Страхов, заведующие кафедрами «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» института УРБАС СГТУ им. Гагарина Ю.А. - Сергей Дядченко и Виталий Кудрявцев, преподавательский состав кафедр, председатель Саратовской региональной общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз Архитекторов России» - Владимир Вирич, представители профессионального сообщества архитекторов - Сергей Лазарев, Василий Архангельский, а также приглашенные ведущие архитекторы действующих проектных организаций и представители строительных организаций.Основная тема заседания - рассмотрение архитектурно-градостроительных концепций комплексного развития территорий жилой застройки, расположенных в границах муниципального образования «Город Саратов», разработанных ГБУ «Институт развития территорий Саратовской области».В настоящее время, Институтом подготовлено более 6 концепций территорий, в отношении которых в ближайшее время планируется подготовить проекты решений о комплексном развитии.