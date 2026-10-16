Участнику СВО в специализированном кадровом центре помогли найти работу

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В Саратовской области действует открытый по поручению губернатора Романа Бусаргина специализированный кадровый центр для участников специальной военной операции. Расположен он в областном центре. Кроме того, в каждом территориальном кадровом центре «Работа России» специально для участников СВО и их близких функционируют отдельные окна под номером 1.В сентябре в специализированный кадровый центр обратился ветеран СВО Данила Мустафаев. После окончания Саратовского архитектурно-строительного колледжа молодой человек заключил военный контракт.После возвращения со службы и прохождения реабилитации он обратился за помощью в поиске работы в специализированный кадровый центр для участников СВО.В день обращения специалисты помогли подобрать ветерану подходящее место работы, учитывая его предпочтения и возможности здоровья. В настоящее время Данила работает оператором комплексов фото- и видеофиксации в одной из саратовских организаций.«После возвращения и реабилитации после получения травмы для меня было очень важно найти работу. Я хотел не просто получать доход, но и не быть одиноким, чувствовать себя нужным обществу, делать что-то полезное. Просто быть частью команды. Специалисты кадрового центра помогли очень оперативно. На работе приняли хорошо. Жизнь продолжается», – поделился Данила Мустафаев.«Глава региона ставит задачу выстраивания эффективной работы специализированного кадрового центра. За первый месяц работы большая часть обратившихся в центр уже трудоустроена, за остальными закреплены кураторы. Прорабатываем с работодателями все возможности трудоустройства участников СВО, особенно с имеющими инвалидность», – отметил министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.