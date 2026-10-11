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Дом купца Семёнова в Балашове может получить новую жизнь благодаря инвестору

Общество
Комитет культурного наследия Саратовской области

 
В Саратовской области формируют перечень памятников, которые важно сохранить, — в том числе с привлечением инвесторов. Очередным зданием, которое готовят к вовлечению в хозяйственный оборот, стал объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом купца А.Ф. Семёнова» в Балашове (ул. Володарского, 49, литера А). Сейчас комитет культурного наследия области оформляет документацию о признании объекта находящимся в неудовлетворительном состоянии. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время.
 
После завершения процедуры старинное здание может быть реализовано через торги, в том числе предложено инвесторам по льготной цене «За рубль». Обязательным условием для нового собственника станет проведение реставрации и приспособления объекта к современному использованию.
 
Напомним, что старинное здание получило охранный статус в 2023 году, ему была присвоена категория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Согласно проведённой экспертизе, особняк построен в конце XIX — начале XX века в историческом центре Балашова, близ Троицкой базарной площади. Он принадлежал купцу Алексею Семёнову — совладельцу крупной паровой мельницы и мануфактурного магазина. Первый этаж сдавался под магазин и представительство компаний «Зингер» и «Форд». В 1938 году здесь открылся Дом пионеров, затем его занимал Центр детского творчества. Сейчас здание не эксплуатируется.
 
Информация о старте реализации этого объекта будет размещена на платформе наследие.дом.рф. На портале инвесторы могут также познакомиться с другими предложениями из Саратовской области. Кроме того, здесь можно узнать о льготном кредитовании при восстановлении объектов культурного наследия. Отметим, что работа по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот ведётся в рамках реализации Послания Президента России Владимира Путина.


Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области