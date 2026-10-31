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Саратовские наблюдатели проходят отбор на Всероссийский конгресс

Новости
Представители Саратовской области приняли участие в межрегиональном семинаре, посвященном отбору участников на Всероссийский конгресс наблюдателей. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи и объединило участников из регионов Приволжского федерального округа.


В ходе встречи наблюдатели обменялись эффективными практиками мониторинга и обсудили предстоящий «Конгресс наблюдателей. Лаборатория проектов». Форум состоится 7–8 ноября на площадке Общественной палаты РФ и соберет более 200 экспертов со всей страны. Организатором выступает движение «Корпус «За чистые выборы» при поддержке Фонда президентских грантов.
 
Отбор участников конгресса включает групповые собеседования и онлайн-тестирование на знание избирательного законодательства. Эти этапы уже стартовали в регионах.
 
Член Общественной палаты Вольского района, общественный наблюдатель с многолетним стажем Тамара Каратляшева отметила важность таких мероприятий для профессионального роста:
«Очень здорово, что у нас есть возможность общаться с коллегами из регионов Приволжского федерального округа в рамках межрегионального семинара в формате ВКС. Было интересно услышать их опыт и наработки — многие практики действительно полезны. А по итогам отбора появится возможность стать участником очных мероприятий Всероссийского конгресса. Это уже совершенно другой уровень общения, дискуссий и профессионального роста. Для меня участие в выборах в качестве общественного наблюдателя — бесценный опыт, и такие встречи помогают становиться сильнее в своём деле».