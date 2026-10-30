В Поволжском институте управления прошла встреча со студентами, направленная на профилактику экстремизма в молодежной среде  

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В образовательных организациях области продолжается работа по гармонизации межнациональных отношений. Очередное просветительско-профилактические мероприятие по инициативе министерства внутренней региональной и муниципальной политики было организовано для студентов Поволжского института управления.В качестве спикеров перед студентами выступили представители министерства, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области, Саратовской епархии Русской православной церкви, Духовного управления мусульман Саратовской области, а также Координационного центра СГЮА.Открывая встречу, представители министерства обозначили, что в регионе проводится системная работа по гармонизации межнациональных отношений. В нее вовлечены органы власти всех уровней, а также институты гражданского общества. Важнейшим инструментом в этой работе сегодня является просвещение: именно оно позволяет молодежи опираться на достоверные факты и осознанно оценивать общественные процессы.Эту позицию поддержали представители религиозных организаций. По их словам, традиционные духовно-нравственные ориентиры сегодня являются действенными барьерами на пути деструктивного поведения молодежи. В своих выступлениях они акцентировали внимание на важности межрелигиозного диалога и уважения культурного многообразия, которые выступают ключевыми принципами развития многонационального и многоконфессионального общества.Практический блок встречи был посвящен вызовам цифровой эпохи. Представители правоохранительных органов детально разобрали механизмы вовлечения молодежи в противоправную деятельность посредством интернет-ресурсов и мессенджеров, предостерегли студентов от скрытых угроз и разъяснили меры юридической ответственности за подобные действия.Представители СГЮА рассказали об опыте работы Координационного центра, который занимается просветительской работой, мониторингом рисков, организацией дискуссионных площадок и методической поддержкой вузов в вопросах профилактики экстремизма. Было отмечено, что ключевым направлением остается формирование у студентов навыков критического мышления и медиаграмотности.Мероприятие прошло в формате живого диалога, студенты задавали спикерам интересующие их вопросы и получали на них развернутые ответы. Участники сошлись во мнении, что подобный консолидированный формат взаимодействия государства, закона и религии помогает молодым людям не только избегать необдуманных поступков, но и формировать зрелую, осознанную гражданскую позицию.