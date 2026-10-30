В Поволжском институте управления прошла встреча со студентами, направленная на профилактику экстремизма в молодежной среде
В образовательных организациях области продолжается работа по гармонизации межнациональных отношений. Очередное просветительско-профилактические мероприятие по инициативе министерства внутренней региональной и муниципальной политики было организовано для студентов Поволжского института управления.
В качестве спикеров перед студентами выступили представители министерства, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области, Саратовской епархии Русской православной церкви, Духовного управления мусульман Саратовской области, а также Координационного центра СГЮА.
Открывая встречу, представители министерства обозначили, что в регионе проводится системная работа по гармонизации межнациональных отношений. В нее вовлечены органы власти всех уровней, а также институты гражданского общества. Важнейшим инструментом в этой работе сегодня является просвещение: именно оно позволяет молодежи опираться на достоверные факты и осознанно оценивать общественные процессы.
Эту позицию поддержали представители религиозных организаций. По их словам, традиционные духовно-нравственные ориентиры сегодня являются действенными барьерами на пути деструктивного поведения молодежи. В своих выступлениях они акцентировали внимание на важности межрелигиозного диалога и уважения культурного многообразия, которые выступают ключевыми принципами развития многонационального и многоконфессионального общества.
Практический блок встречи был посвящен вызовам цифровой эпохи. Представители правоохранительных органов детально разобрали механизмы вовлечения молодежи в противоправную деятельность посредством интернет-ресурсов и мессенджеров, предостерегли студентов от скрытых угроз и разъяснили меры юридической ответственности за подобные действия.
Представители СГЮА рассказали об опыте работы Координационного центра, который занимается просветительской работой, мониторингом рисков, организацией дискуссионных площадок и методической поддержкой вузов в вопросах профилактики экстремизма. Было отмечено, что ключевым направлением остается формирование у студентов навыков критического мышления и медиаграмотности.
Мероприятие прошло в формате живого диалога, студенты задавали спикерам интересующие их вопросы и получали на них развернутые ответы. Участники сошлись во мнении, что подобный консолидированный формат взаимодействия государства, закона и религии помогает молодым людям не только избегать необдуманных поступков, но и формировать зрелую, осознанную гражданскую позицию.