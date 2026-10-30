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16:28 | 30 октября
Молодые художники превратили Саратов в декоративное искусство
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12:50 | 30 октября
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12:32 | 30 октября
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09:05 | 30 октября
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Молодые художники превратили Саратов в декоративное искусство

Новости
Молодые художники превратили Саратов в декоративное искусство

 
В Саратовском областном Доме работников искусств открылась выставка «Декоративный Саратов».
 
Свои работы представляют первокурсники Саратовского художественного училища им. А. П. Боголюбова, обучающиеся по специальности «Дизайн». Источником вдохновения для молодых художников стала архитектура родного города, которую они изучали во время летней практики. Городские этюды превратились в яркие, выразительные декоративные композиции.
 
На выставке оживает исторический и современный Саратов: солнечная набережная Космонавтов, строгий проспект Столыпина с величественной консерваторией, знакомый с детства мост через Волгу и изящная Ротонда. Каждая работа — это взгляд молодого поколения на родной город, его настроение, ритм и неповторимую красоту.
 
Экспозицию составляют более  20 разноплановых эксклюзивных работ.
 
Вход свободный.
 