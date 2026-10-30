В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

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В средней общеобразовательной школе № 43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова состоялась Стратегическая сессия «Волжское казачество». Мероприятие объединило представителей казачьих обществ, органов власти и воспитанников образовательных организаций с казачьим компонентом обучения.В работе сессии приняли участие члены постоянной региональной рабочей группы по делам казачества, атаманы казачьих обществ, воспитанники образовательных организаций с казачьим компонентом обучения из муниципальных районов Саратовской области, а также гости из Пензенской области и Краснодарского края.Почетными участниками мероприятия стали заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике и спорту, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев и начальник отдела физкультурно-спортивного воспитания казачьей молодежи Всероссийского казачьего общества Павел Шульский.На площадках мероприятия участники обсудили механизмы реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года, обменялись передовым опытом работы в сфере развития и сохранения казачьей культуры, обобщили практики патриотического воспитания граждан и обсудили вопросы педагогической науки.Программа сессии началась с презентации современного российского обмундирования и вооружения, а также выставки, рассказывающей о традиционном казачьем быте.В приветственном слове заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко подчеркнул комплексный характер деятельности, направленной на развитие казачества в регионе:«Ежегодно мы проводим образовательные семинары, чтобы в первую очередь консолидировать казачьи общества, презентовать лучшие практики воспитания подрастающего поколения, а также выстроить конструктивный диалог между органами власти и казачеством. Именно такие площадки дают наилучший результат по достижению поставленных целей».Центральным событием сессии стало выступление Игоря Кочубеева. Главный спикер рассказал о деятельности Всероссийского казачьего общества, реализации государственной Стратегии, участии казаков в культурной, патриотической и спортивной жизни страны, а также о грантовых проектах и роли казачества в специальной военной операции. Особый акцент в докладе был сделан на нормативно-правовой базе.Он отметил: «Саратовское Окружное казачье общество Волжского войскового казачьего общества вносит большой вклад в укрепление традиций российского казачества и воспитание молодых казаков, активно взаимодействуя со Всероссийским казачьим обществом по всем ключевым вопросам».Практическая часть мероприятия продолжилась в спортивном зале школы. Воспитанники казачьих военно-патриотических клубов стали участниками уникального мастер-класса по физкультурному воспитанию, который провел Павел Шульский.Организаторами стратегической сессии выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики области совместно с Окружным казачьим обществом области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.