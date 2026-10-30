30 октября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:41 | 30 октября
Сельские жители старше 65 лет получают сопровождение при диспансеризации в рамках нацпроекта «Семья»
16:33 | 30 октября
В Поволжском институте управления прошла встреча со студентами, направленная на профилактику экстремизма в молодежной среде  
16:28 | 30 октября
Молодые художники превратили Саратов в декоративное искусство
13:30 | 30 октября
Общественники поддерживают создание в регионе нового муниципального округа  
12:50 | 30 октября
Мининформ и пресс-службы вузов объединят усилия для формирования позитивной региональной повестки в СМИ  
12:32 | 30 октября
«Безграничные возможности»: поданы первые заявки от Саратовской области на всероссийский конкурс-премию
09:05 | 30 октября
В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»
18:00 | 29 октября
Студенты Педагогического института СГУ получили награды на Всемирном конкурсе «Проектируем будущее» в Пекине
17:16 | 29 октября
К 2030 году в регионе будут работать не менее 12 промышленных кластеров
17:00 | 29 октября
Два представителя Саратовской области рекомендованы к награждению знаком «Доброволец России»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

Новости
В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»


В средней общеобразовательной школе № 43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова состоялась Стратегическая сессия «Волжское казачество». Мероприятие объединило представителей казачьих обществ, органов власти и воспитанников образовательных организаций с казачьим компонентом обучения.

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

География участников и почетные гости

В работе сессии приняли участие члены постоянной региональной рабочей группы по делам казачества, атаманы казачьих обществ, воспитанники образовательных организаций с казачьим компонентом обучения из муниципальных районов Саратовской области, а также гости из Пензенской области и Краснодарского края.

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

Почетными участниками мероприятия стали заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике и спорту, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев и начальник отдела физкультурно-спортивного воспитания казачьей молодежи Всероссийского казачьего общества Павел Шульский.

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

Обсуждение Стратегии и обмен опытом

На площадках мероприятия участники обсудили механизмы реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года, обменялись передовым опытом работы в сфере развития и сохранения казачьей культуры, обобщили практики патриотического воспитания граждан и обсудили вопросы педагогической науки.

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

Программа сессии началась с презентации современного российского обмундирования и вооружения, а также выставки, рассказывающей о традиционном казачьем быте.

Комплексный подход к развитию казачества

В приветственном слове заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Тимофей Лещенко подчеркнул комплексный характер деятельности, направленной на развитие казачества в регионе:

«Ежегодно мы проводим образовательные семинары, чтобы в первую очередь консолидировать казачьи общества, презентовать лучшие практики воспитания подрастающего поколения, а также выстроить конструктивный диалог между органами власти и казачеством. Именно такие площадки дают наилучший результат по достижению поставленных целей».

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»


Выступление главного спикера

Центральным событием сессии стало выступление Игоря Кочубеева. Главный спикер рассказал о деятельности Всероссийского казачьего общества, реализации государственной Стратегии, участии казаков в культурной, патриотической и спортивной жизни страны, а также о грантовых проектах и роли казачества в специальной военной операции. Особый акцент в докладе был сделан на нормативно-правовой базе.

Он отметил: «Саратовское Окружное казачье общество Волжского войскового казачьего общества вносит большой вклад в укрепление традиций российского казачества и воспитание молодых казаков, активно взаимодействуя со Всероссийским казачьим обществом по всем ключевым вопросам».

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

Практическая часть и организаторы

Практическая часть мероприятия продолжилась в спортивном зале школы. Воспитанники казачьих военно-патриотических клубов стали участниками уникального мастер-класса по физкультурному воспитанию, который провел Павел Шульский.

В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»

Организаторами стратегической сессии выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики области совместно с Окружным казачьим обществом области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.