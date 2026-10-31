Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области

просмотров: 118

В регионе запускается Фестиваль творчества работающей молодежи «Гагарин». Проект, организованный Саратовской областной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Правительства Саратовской области, направлен на поддержку и развитие творческого потенциала молодых специалистов.Фестиваль включает пять конкурсных направлений: музыкальное искусство, хореография, театральное искусство, оригинальный жанр и медиаискусство. Также для участников пройдут мастер-классы и встречи с экспертами.К участию приглашаются штатные и привлеченные сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, работающих на территории Саратовской области. Возраст участников — от 18 до 35 лет включительно, стаж работы на момент подачи заявки — не менее одного месяца.Победители получат дипломы и призы. Главная награда фестиваля — Гран-при. Также участников ждут церемония награждения и гала-концерт.Регистрация открыта до 20 ноября 2026 года:• Индивидуальные исполнители: https://forms.yandex.ru/u/6a687ea31f1eb5079295dbff• Творческие коллективы: https://forms.yandex.ru/u/6a687eb01f1eb5079295dc07• Муниципальные образования: https://forms.yandex.ru/u/6a84428549af473dde6ba6e8