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Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области

Новости
Фестиваль творчества «Гагарин» стартует в Саратовской области

 
В регионе запускается Фестиваль творчества работающей молодежи «Гагарин». Проект, организованный Саратовской областной организацией «Российский Союз Молодежи» при поддержке Правительства Саратовской области, направлен на поддержку и развитие творческого потенциала молодых специалистов.
 
Фестиваль включает пять конкурсных направлений: музыкальное искусство, хореография, театральное искусство, оригинальный жанр и медиаискусство. Также для участников пройдут мастер-классы и встречи с экспертами.
 
К участию приглашаются штатные и привлеченные сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, работающих на территории Саратовской области. Возраст участников — от 18 до 35 лет включительно, стаж работы на момент подачи заявки — не менее одного месяца.
 
Победители получат дипломы и призы. Главная награда фестиваля — Гран-при. Также участников ждут церемония награждения и гала-концерт.
 
Регистрация открыта до 20 ноября 2026 года:
• Индивидуальные исполнители: https://forms.yandex.ru/u/6a687ea31f1eb5079295dbff 
• Творческие коллективы: https://forms.yandex.ru/u/6a687eb01f1eb5079295dc07 
• Муниципальные образования: https://forms.yandex.ru/u/6a84428549af473dde6ba6e8
 