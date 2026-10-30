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Сельские жители старше 65 лет получают сопровождение при диспансеризации в рамках нацпроекта «Семья»

Новости / Здоровье
Сельские жители старше 65 лет получают сопровождение при диспансеризации в рамках нацпроекта «Семья»

Благодаря национальному проекту «Семья», инициированному президентом России Владимиром Путиным, удалось значительно улучшить качество медицинского обслуживания для сельских жителей старше 65 лет. 

Как подчеркнул губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, «для прохождения диспансеризации в лечебные учреждения их доставляют на специализированном транспорте, что особенно актуально для отдаленных населенных пунктов. Ежегодно это 17 тысяч человек. При этом специалисты комплексных центров социального обслуживания сопровождают граждан на всех этапах, вплоть до возвращения домой после обследований. По словам медиков, это крайне важное решение с точки зрения профилактики и оценки рисков по здоровью, а также своевременного лечения различных заболеваний».