«Безграничные возможности»: поданы первые заявки от Саратовской области на всероссийский конкурс-премию

просмотров: 118

Уникальный масштабный проект призван отметить как личные достижения людей с инвалидностью, так и вклад организаций и специалистов, формирующих доступную среду. Конкурс объединяет тех, кто стремится к самореализации, и тех, кто создает необходимые условия для полноценной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную, профессиональную и общественную жизнь.От Саратовской области заявку на участие в конкурсе-премии уже подал Центр адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды». Центр представил свой проект «Реабилитационный театр – театр возможностей» в номинации «Культура без границ» в треке «Норма жизни». В этом треке представляются проекты и практики, которые создают больше возможностей для людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды.Театральный проект начал свой творческий путь в 2014 году. Руководит коллективом человек с ограниченными возможностями здоровья и безграничной любовью к театральному искусству – Александр Федоров, заслуженный артист Российской Федерации, актер nеатра юного зрителя имени Ю.П. Киселева. Он уверен, что обучение актерскому мастерству способствует формированию и физического, и духовного здоровья, создает эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление. Театр помогает выстроить процессы общения, что способствует социальной и психологической адаптации, личностному росту человека. В репертуаре театральной студии уже 6 спектаклей разной тематики и жанра, проведено 60 показов спектаклей.Напомним, конкурс-премия проходит в два этапа (региональный и федеральный отбор), в двух треках и предполагает 12 номинаций. Координатором на территории региона выступает министерство труда и социальной защиты Саратовской области. А для проведения регионального отбора участников конкурса в состав жюри входят представители государственных, общественных и некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой людей с ограничениями по здоровью, и представители СМИ.«Конкурс – это реальная поддержка, устранение барьеров и создание пространства, где каждый, вне зависимости от особенностей здоровья, может реализовать свой потенциал. Равные возможности – это не привилегия, это право любого человека в обществе, которое перестало видеть ограничения, а отмечает и высоко ценит безграничные способности людей с инвалидностью», – подчеркнул член регионального жюри, руководитель инклюзивной команды волонтеров АНО поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» Павел Белоглазов.Прием заявок на конкурс продолжается. Зарегистрироваться в качестве участника и оставить заявку, включающую в себя анкету с кратким описанием истории или проекта, а также фото и видео, можно до 30 ноября на сайте конкурса – https://безграничные-возможности.рф.