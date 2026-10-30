Общественники поддерживают создание в регионе нового муниципального округа  

просмотров: 98

«Как общественники, мы постоянно работаем с запросами жителей, и практика показывает: административные границы существуют только на бумаге. Мы каждый день ездим друг к другу на работу, в поликлиники, водим детей в секции и просто гуляем в парках, не задумываясь, к какому муниципалитету они относятся. Объединение муниципалитетов — это шаг к созданию единой, эффективной системы управления. Это возможность реализации крупных совместных проектов, которые поодиночке нам просто не потянуть. Мы поддерживаем инициативу, потому что видим в ней реальную пользу для развития территории и повышения качества жизни», – сказала Людмила Косолапова, Председатель общественного Совета муниципального образования п. Михайловский.Директор средней школы поселка Горный Краснопартизанского района Ирина Карачкова поделилась своим мнением: «Я работаю в системе образования и вижу ситуацию не по документам, а по нашим детям и семьям. У нас в школе учится немало ребят из соседнего муниципалитета, наши педагоги там живут, мы вместе ездим на конкурсы, олимпиады и соревнования, пользуемся одними и теми же дорогами, поликлиниками и спортивными объектами. Фактически границы между муниципалитетами давно нет — она осталась только на бумаге. Объединение, на мой взгляд, даст школе и семьям практическую пользу: можно будет выстроить единые школьные маршруты и безопасную логистику, совместно использовать спортзалы, стадионы и библиотеки,. Для детей это значит более равный доступ к качественному образованию и дополнительным программам, для родителей — меньше бюрократических барьеров. Как педагог и общественник я поддерживаю создание объединенного муниципального округа».