30 октября 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:41 | 30 октября
Сельские жители старше 65 лет получают сопровождение при диспансеризации в рамках нацпроекта «Семья»
16:33 | 30 октября
В Поволжском институте управления прошла встреча со студентами, направленная на профилактику экстремизма в молодежной среде  
16:28 | 30 октября
Молодые художники превратили Саратов в декоративное искусство
13:30 | 30 октября
Общественники поддерживают создание в регионе нового муниципального округа  
12:50 | 30 октября
Мининформ и пресс-службы вузов объединят усилия для формирования позитивной региональной повестки в СМИ  
12:32 | 30 октября
«Безграничные возможности»: поданы первые заявки от Саратовской области на всероссийский конкурс-премию
09:05 | 30 октября
В Саратове прошла Стратегическая сессия «Волжское казачество»
18:00 | 29 октября
Студенты Педагогического института СГУ получили награды на Всемирном конкурсе «Проектируем будущее» в Пекине
17:16 | 29 октября
К 2030 году в регионе будут работать не менее 12 промышленных кластеров
17:00 | 29 октября
Два представителя Саратовской области рекомендованы к награждению знаком «Доброволец России»
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
От психологической помощи до собственного дела
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Общественники поддерживают создание в регионе нового муниципального округа  

Новости
Напомним, вчера стало известно о возможном преобразовании муниципалитетов Краснопартизанского района путем объединения с муниципальным округом п. Михайловский. Соответствующее решение депутатов направлено на рассмотрение в представительные органы. Муниципалитеты рассмотрят вопрос создания нового муниципального округа.

 
«Как общественники, мы постоянно работаем с запросами жителей, и практика показывает: административные границы существуют только на бумаге. Мы каждый день ездим друг к другу на работу, в поликлиники, водим детей в секции и просто гуляем в парках, не задумываясь, к какому муниципалитету они относятся. Объединение муниципалитетов — это шаг к созданию единой, эффективной системы управления. Это возможность реализации крупных совместных проектов, которые поодиночке нам просто не потянуть. Мы поддерживаем инициативу, потому что видим в ней реальную пользу для развития территории и повышения качества жизни», – сказала Людмила Косолапова, Председатель общественного Совета муниципального образования п. Михайловский.
 
Директор средней школы поселка Горный Краснопартизанского района Ирина Карачкова поделилась своим мнением: «Я работаю в системе образования и вижу ситуацию не по документам, а по нашим детям и семьям. У нас в школе учится немало ребят из соседнего муниципалитета, наши педагоги там живут, мы вместе ездим на конкурсы, олимпиады и соревнования, пользуемся одними и теми же дорогами, поликлиниками и спортивными объектами. Фактически границы между муниципалитетами давно нет — она осталась только на бумаге. Объединение, на мой взгляд, даст школе и семьям практическую пользу: можно будет выстроить единые школьные маршруты и безопасную логистику, совместно использовать спортзалы, стадионы и библиотеки,. Для детей это значит более равный доступ к качественному образованию и дополнительным программам, для родителей — меньше бюрократических барьеров. Как педагог и общественник я поддерживаю создание объединенного муниципального округа».