Радищевский музей  готовит  лекцию и презентацию книги в честь Дня народного единства

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3 ноября в 19:00 в историческом здании Радищевского музея (ул. Радищева, 39), состоится лекция «День народного единства. 1612 год» и презентация сборника документов «Саратов первоначальный. Сборник документов 1590–1614 гг.». Мероприятие приурочено к Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.Лекцию прочитает Яков Рабинович — доцент, кандидат исторических наук, преподаватель Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского.В ходе лекции будут рассмотрены исторический контекст Смутного времени; ключевые события 1612 года; роль народного ополчения в освобождении страны; значение Дня народного единства для современной России.Особое внимание будет уделено вопросу о том, почему именно 1612 год стал переломным и каким образом события четырёхвековой давности связаны с современным пониманием народного единства.Второй частью вечера станет презентация книги «Саратов первоначальный. Сборник документов 1590–1614 гг.». Издание познакомит слушателей с документальными свидетельствами раннего периода истории Саратова и позволит увидеть события эпохи через архивные источники.