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Мининформ и пресс-службы вузов объединят усилия для формирования позитивной региональной повестки в СМИ  

Новости
Мининформ и пресс-службы вузов объединят усилия для формирования позитивной региональной повестки в СМИ  

Министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов встретился с представителями пресс-служб и медиацентров саратовских вузов. Встреча прошла в формате открытого диалога, где каждый мог высказать свою позицию о том, какой должна быть официальная информация, чтобы заинтересовать студенческую молодёжь.
 
Участники мероприятия обсудили, как пресс-службы и сами студенты используют материалы от органов власти и адаптируют их для соцсетей. Александр Колоколов отметил, что редакции вузовских СМИ понимают, что интересно молодёжи, и говорят с ней на одном языке.
 
Мининформ и пресс-службы вузов объединят усилия для формирования позитивной региональной повестки в СМИ  

Также затронули тему формирования позитивной региональной повестки. Совместная задача студенческих медиа и правительства области — сделать так, чтобы научный потенциал вузов работал на престиж не только конкретного университета, но и всего региона.
 
Кроме того, у саратовских студентов есть прекрасная возможность поработать медиа-волонтерами на крупных мероприятиях, организатором которых выступает Правительство области. Это хороший практический опыт работы в условиях реального информационного потока и приобретение практических компетенций. Для этого на базе сразу нескольких вузов уже созданы собственные медиацентры, оснащённые всем необходимым оборудованием.
 
По итогам рабочей встречи была достигнута договоренность о совместном информационном освещении социально-значимых тем, также о привлечении бОльшего числа студенческой молодежи в ряды медиа-волонтеров.