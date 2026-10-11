Саратовский музей истории СВО посетили более 195,5 тысячи жителей и гостей области

просмотров: 478

Сегодня в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» под руководством заместителя Председателя Правительства области Владимира Попова прошло очередное заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей.О мероприятиях по внедрению программ по вовлечению в социокультурную деятельность участников спецоперации и членов их семей рассказала первый заместитель министра культуры Елена Познякова.«Социальная и культурная реабилитация участников СВО и их родных требует комплексного подхода. Именно культура помогает расширить возможности интеграции в социокультурную жизнь. С октября 2022 года бойцам и их близким предоставлено более 56 тысяч бесплатных билетов в театры, музеи и концертные организации», – подчеркнула Елена Познякова.Замминистра отметила, что семьи участников СВО даже самых отдаленных территорий области не остаются без внимания, работа ведется учреждениями культуры во всех районах. Только в первом полугодии в области состоялось более 250 мероприятий с общим охватом более 41 тысячи человек.Большую роль в работе по признанию обществом заслуг ветеранов СВО играют музеи Саратовской области. Так, например, с момента открытия Саратовский музей истории СВО посетили 195,5 тысячи человек.Особое внимание уделяется адаптации вернувшихся с зоны боевых действий. В 2026 году в творческую деятельность вовлечено более 1,2 тысячи человек. Используется индивидуальный подход, большую помощь оказывает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. Налажена системная работа с реабилитационным центром «Кристалл». Формируется план работы во вновь отрытых центрах в Энгельсском, Пугачевском, Вольском и Хвалынском районах. Еженедельно коллективы учреждений культуры проводят концертные программы в госпиталях. Только в 2026 году состоялось порядка 60 мероприятий.Совместно с фондом «Защитники Отечества» ведется информационная работа по вовлечению участников СВО в культурные мероприятия, творческие коллективы и общественные инициативы. Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив проводит для ветеранов обучающие мероприятия. Подобная деятельность помогает ветеранам СВО и членам их семей в ресоциализации.Руководитель коранического центра при Духовном управлении мусульман Поволжья отметил необходимость объединения усилий медицинских, гуманитарных и духовных структур при уважении религиозного многообразия.Также на заседании были рассмотрены основные направления работы по поддержке участников СВО на территории Ершовского района.«Важно продолжать выстраивать взаимодействие на всех уровнях таким образом, чтобы максимально быстро и качественно решать вопросы как самих военнослужащих, так и их близких. В регионе выстроена системная работа по социокультурной поддержке участников СВО и их семей. Охват территорий полный, вовлеченность высокая, взаимодействие ведомств и фондов происходит на постоянной основе. Отдельно отмечаем вклад культуры и религиозных организаций в реабилитацию и ресоциализацию. Однако напоминаю о необходимости непрерывной связи с семьями для выявления потребностей и оказания адресной помощи», – подытожил Владимир Попов.Министерство труда и социальной защиты областиФилиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области