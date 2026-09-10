Ветеран: Район от продажи социального объекта ничего не приобрел

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«Некогда процветающая база отдыха «Зеленый уголок» в уникальном природном месте на берегу Медведицы стала частной территорией. После банкротства одного из градообразующих предприятий базу отдыха за довольно небольшую сумму приобрели бывшие оскандилившиеся чиновники. Благоустроенное место отдыха могло бы и дальше продолжать приносить пользу жителям. Теперь оно доступно только ВИП-гостям. Бывший глава Фадеев, при котором база отдыха обрела частных владельцев, отличился выводом муниципальной собственности. Местные власти распродавали имущество, в том числе социальные объекты - и фактически содействовали выводу важных земельных участков в частные руки. Петровский район от продажи социального объекта ничего не приобрел. А вот сотни жителей остались без возможности отдохнуть в летний период на территории родного района», - отметил ветеран.Напомним, в суд о признании завода банкротом подавала компания «Саратовэнерго» под руководством Алексея Щербакова, который когда-то занимал должность заместителя председателя областного правительства. На торги выставили 15 домиков, столовую, бани и землю, на которой находится база. Стоимость имущества оценили в 1,7 млн рублей. Владельцем территории стала частная организация, которая через несколько лет продала землю бывшему министру финансов региона – Александру Выскребенцеву. Все эти торги произошли в период, когда Петровским районом руководил Денис Фадеев.