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Ветеран: Район от продажи социального объекта ничего не приобрел

Общество
Излюбленное место отдыха петровчан стало недоступно для местных жителей, рассказал председатель районного Совета ветеранов Сергей Матросов.

«Некогда процветающая база отдыха «Зеленый уголок» в уникальном природном месте на берегу Медведицы стала частной территорией. После банкротства одного из градообразующих предприятий базу отдыха за довольно небольшую сумму приобрели бывшие оскандилившиеся чиновники. Благоустроенное место отдыха могло бы и дальше продолжать приносить пользу жителям. Теперь оно доступно только ВИП-гостям. Бывший глава Фадеев, при котором база отдыха обрела частных владельцев, отличился выводом муниципальной собственности. Местные власти распродавали имущество, в том числе социальные объекты - и фактически содействовали выводу важных земельных участков в частные руки. Петровский район от продажи социального объекта ничего не приобрел. А вот сотни жителей остались без возможности отдохнуть в летний период на территории родного района», - отметил ветеран.

Напомним, в суд о признании завода банкротом подавала компания «Саратовэнерго» под руководством Алексея Щербакова, который когда-то занимал должность заместителя председателя областного правительства. На торги выставили 15 домиков, столовую, бани и землю, на которой находится база. Стоимость имущества оценили в 1,7 млн рублей. Владельцем территории стала частная организация, которая через несколько лет продала землю бывшему министру финансов региона – Александру Выскребенцеву. Все эти торги произошли в период, когда Петровским районом руководил Денис Фадеев.