Юные художники могут изобразить объекты культурного наследия и побороться за победу в конкурсе рисунков до конца октября

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Завершается приём работ на ежегодный конкурс детского и юношеского творчества «История России в памятниках архитектуры». В этом году Средневолжский филиал ФГБУК «АУИПИК» проводит его в регионе уже в десятый раз.Участники могут изобразить любые исторические здания и территории России, посвятить работу первому космонавту Юрию Гагарину и местам в Саратовской области, где он бывал, а также нарисовать старинные здания — объекты культурного наследия, в которых когда-либо располагались или находятся сейчас учебные заведения.Рисунки, уже поступившие на конкурс, выполнены на высоком уровне. Многие юные художники изобразили Радищевский музей, здание Крытого рынка, Свято-Троицкий кафедральный собор и другие памятники Саратовской области. Составить конкуренцию им могут ребята от 8 до 17 лет, успевшие направить работу до 31 октября.«Конкурс ценен тем, что совмещает творчество и познание. Юный художник учится рисовать и одновременно открывает для себя старинные здания, их историю и особенности. Это двойная польза — и для навыков, и для кругозора. Каждый год я с интересом изучаю работы участников: они всегда разные, но в каждой чувствуется вдумчивое отношение к архитектуре», — сказал министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.Работы участников оценит жюри до 10 декабря. Лучшие картины опубликуют на сайте конкурса и в специальном буклете. Победителей и призёров ждут дипломы, а их педагогов — сертификаты. Традиционно участников пригласят на торжественное мероприятие, где вручат награды и памятные подарки. Подробности на сайте: ирпа.рф.Комитет культурного наследия области